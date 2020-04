Die KFM Deutsche Mittelstand AG hat inmitten der Corona-Krise analog zu ihrem bewährten Erfolgsprodukt "Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS" den neuen "Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS" ins Leben gerufen. Wie der Name schon sagt, investiert der Fonds in ausgewählte Unternehmensanleihen mittelständischer Unternehmen in Europa. Wir haben mit KFM-Vorstand Hans-Jürgen Friedrich über den neuen Fonds, die aktuelle Corona-Krise an den Kapitalmärkten, aber auch die sich jetzt bietenden Chancen gesprochen.

Anleihen Finder: Hallo Herr Friedrich, wie geht's Ihnen und wie geht die KFM Deutsche Mittelstand AG mit der gegenwärtigen Corona-Situation um?

Hans-Jürgen Friedrich: Danke Herr Henecker für die Nachfrage. Mein Team und ich sind gesund. Darüber bin ich sehr froh und dankbar. Seit dem 12. März arbeiten meine Kollegen im Home-Office und ich halte die Stellung im Büro. In der aktuellen Situation liegt der Schwerpunkt unserer Tätigkeit in der Analyse der Investments und in der Kommunikation mit Investoren und Geschäftspartnern. Die zahlreichen positiven Rückmeldungen von Lesern unserer KFM-Sondertelegramme, in denen wir über die aktuellen Einflüsse der Kursentwicklungen im Mittelstandsanleihenmarkt berichten, bestätigen einmal mehr, wie wichtig die Transparenz in solchen Marktphasen für die Anleger ist.

Anleihen Finder: Am 1. April haben Sie alle überrascht und den Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (EMAF) ins Leben gerufen. Das war kein Aprilscherz. Wie kam es dazu?

Hans-Jürgen Friedrich: Wir haben uns schon seit Anfang des letzten Jahres intensiv mit dem Konzept eines Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS beschäftigt und den europäischen Markt analysiert. Wir haben festgestellt, dass auch in den europäischen Nachbarstaaten attraktive Unternehmensanleihen zu finden sind. Mit dem europäischen Mittelstandsanleihen FONDS steht ein größeres Anleihen-Universum zur Verfügung. Gemeinsam mit der MONEGA als Kapitalverwaltungsgesellschaft und der DZ-Bank als Verwahrstelle konnten wir zwei professionelle und erfahrene Geschäftspartner für den Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS gewinnen, die den Mittelstand und die Mittelstandsanleihenmärkte im Kern ihres Geschäftsmodells verankert haben.

Anleihen Finder: Trotz Corona-Krise und immensen Verwirrungen an den Kapitalmärkten haben Sie den FONDS in der jetzigen Situation herausgebracht. Ein Wagnis?

"Viele Anleihen notieren auf einem Kursniveau, das eine hoch attraktive Renditechancen besitzt"

Hans-Jürgen Friedrich: Mit dem KFM-Scoring haben wir ein bewährtes Auswahlverfahren, um die Anleihen auszuwählen, die den Ansprüchen der Anleger nach Rendite, Sicherheit und Transparenz gerecht werden. Wir stellen fest, dass viele Anleihen auf einem Kursniveau notieren, das eine hoch attraktive Renditechancen besitzt. Insofern kann beim jetzigen Start des europäischen Mittelstandsanleihen FONDS ein gutes Fundament für eine laufende attraktive Ausschüttungsrendite für die ...

