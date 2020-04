FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich eines Presseberichts über Probleme bei der geplanten Übernahme des südkoreanischen Unternehmens Woowa auf "Buy" mit einem Kursziel von 91,40 Euro belassen. Dass sich der Abschluss des milliardenschweren Deals verzögern könnte, käme nicht überraschend, schrieb Analyst Jürgen Kolb in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

