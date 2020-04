EMA 50 im Fokus Aktien des Technologiegiganten Apple haben in den letzten Tagen wie favorisiert ihre Gewinne weiter ausgebaut und die Fühler sogar über den EMA 50 (blaue Linie) ausgestreckt. Der zuletzt vorgestellte Schein Faktor Zertifikat Long auf Apple WKN VF5PHN notiert derzeit gut 23 Prozent im Plus - eine Stoppanpassung wird jetzt aber notwendig werden. Als Verlustbegrenzung kann derzeit das Niveau um 257,00 US-Dollar gewählt werden, an einer Fortsetzung der Rallye bis rund 300,00 US-Dollar ...

