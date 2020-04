Wien (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche konnten weitere Anleiherückkäufe im CEE-Bankensektor beobachtet werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Am 8. April 2020 habe Polens größte Bank PKO BP ein Tender Angebot für die beiden Senior Preferred Eurobonds iHv. 100% von Par für die EUR 750 Mio. Anleihe (fällig 2021) und 104,25% von Par für die USD 1 Mrd. Anleihe (fällig 2022) ausgeschrieben. Der maximale Gesamtrückkaufbetrag belaufe sich auf ca. USD 450 Mio., und diene der Finanzierungsoptimierung, da die angestrebten Anleihen u.a. nicht MREL-fähig seien. In ähnlicher Weise strebe Russlands drittgrößter privater Kreditgeber Sovcombank an, bis zu USD 40 Mio. der beiden neuen nachrangigen Emissionen zu einem Mindestpreis von 75% (USD 300 Mio. Perp) und 80% von Par (USD 300 Mio. Tier 2) zurückzukaufen. (News vom 09.04.2020) (14.04.2020/alc/n/a) ...

