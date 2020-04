Die Aktie von Wirecard knüpft am Dienstag an ihre jüngste Aufwärtsbewegung an. Dabei kletterte sie mit einem Kursplus von rund vier Prozent am Vormittag an die DAX-Spitze. Und auch das Chartbild hellt sich dadurch immer weiter auf. Ausgehend vom Krisentief von Mitte März bei 79,68 Euro hat die Wirecard-Aktie innerhalb von rund vier Wochen bereits wieder über 45 Prozent aufgeholt. Damit nimmt sie nun wieder den horizontalen Widerstand im Bereich von 120 Euro ins Visier. Auch die 200-Tage-Linie, die ...

