Die Nachfrage nach Corona-Hilfskredite bei der staatlichen Förderbank KfW steigt weiter. Bis Donnerstagabend wurden KfW-Kredite im Volumen von 21,86 Milliarden Euro beantragt, gut 700 Millionen mehr als am Vortag, wie die KfW am Dienstag mitteilte. Ab Mittwoch wird eine neue Welle an Anträgen auf die staatliche Förderbank zurollen.

Den vollständigen Artikel lesen ...