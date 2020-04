Viele Unternehmen müssen Kurzarbeit anmelden, schließen ihre Werke oder fahren die Produktion auf ein Minimum herunter. Nicht so Amazon. Der US-Konzern ist auf der Suche nach immer mehr Mitarbeitern. In der Coronakrise entlassen US-Unternehmen Beschäftigte im Rekordtempo, doch bei einigen laufen die Geschäfte rund. So will der weltgrößte Onlinehändler Amazon weitere 75.000 Mitarbeiter anheuern, um den großen Andrang von Kunden zu bewältigen. Die Mitteilung am Montag kommt knapp einen Monat, nachdem der Konzern von US-Multimilliardär Jeff Bezos bereits die Einstellung von rund 100.000 ...

