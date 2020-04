Immer mehr Kleinanleger zieht es in der Hoffnung auf Schnäppchenkäufe an die Börse. Eines der heißen Themen sind dabei auch: Corona-Profiteure. Das deutsche Unternehmen CureVec wird als vermeintliche Anlagechance stark gesucht. Allerdings: Mit der Aktie kann man an der Börse aktuell kein Geld verdienen! CureVec-Aktie kaufen? Die Antwort auf diese Frage lautet: Nein! CureVec ist zwar eine AG, aber nicht börsennotiert. Das Tübinger Pharmaunternehmen, welches mehrheitlich zum Universum von SAP-Gründer ...

