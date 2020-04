14.04.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) setzte sich heute an die DAX-Spitze und auch wenn der XETRA-Handel aufgrund technischer Probleme pausiert, wird an den anderen Börsenplätzen die Wirecard Aktie weiterhin aktiv gehandelt zu Kursen bei 117,64 EUR (Tradegate, 13:14 Uhr). Es scheint sich immer mehr am Aktienmarkt eine positive Grundhaltung zu Wirecard und den Perspektiven aufgrund der Steigerung der Akzeptanz der Nichtbargeld-Zahlunsgmethoden durch die Pandemie. Weiterhin rückt der 22.04. näher, an dem viele eine mehr oder weniger endgültige "Erledigung" der FT-Vorwürfe erwarten, nachdem ...

