Mainz (ots) - Woche 17/20Sa., 18.4.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 23.00 Uhr beachten:23.00 Filmnacht im ZDF (VPS 22.59/Dd 5.1/UT)Mission: Impossible Ethan Hunt Tom CruiseJim Phelps Jon VoightClaire Emmanuelle BéartKrieger Jean RenoLuther Ving RhamesSarah Kristin Scott ThomasMax Vanessa Redgrave Regie: Brian De PalmaUSA 1995 0.40 heute Xpress (VPS 0.25)0.45 heute-show (VPS 0.30)1.15 Sleepless Nighht - Nacht der Vergeltung (VPS 3.00)2.50 zdf.formstark (VPS 2.40)3.15 Hanni & Nanni 2 (VPS 2.45)4.40- Hanni & Nanni 3 (VPS 4.10)6.00 ("das aktuelle sportstudio" und "Länderspiegel" entfallen.)So., 19.4.Bitte Programmänderung beachten:6.00 Die Biene Maja(Weiterer Ablauf ab 6.10 Uhr wie vorgesehen. "Bibi Blocksberg" entfällt.)-------------------- Bitte Programmänderung beachten:17.00 heute17.15 Inselträume (HD/UT)Die Ostfriesischen Inseln - Welten im WattFilm von Peter KunzKamera: Ulf Neumann(Erstsendung 2.8.2018)Deutschland 2018 (Weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen. "ZDF SPORTreportage" entfällt.)Woche 18/20Sa. 25.4.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 23.00 Uhr beachten:23.00 das aktuelle sportstudio23.45 Filmnacht im ZDF (HD/Dd 5.1/UT)Mission: Impossible II Ethan Hunt Tom CruiseSean Ambrose Dougray ScottNyah Nordoff-Hall Thandie NewtonLuther Strickell Ving RhamesHugh Stamp Richard RoxburghBilly Baird John PolsonSwanbeck Anthony HopkinsJohn McCloy Brendan Gleeson Regie: John WooUSA 2000 1.40 heute-show (VPS 0.30)2.10 Devil's Knot - Im Schatten der Wahrheit (HD/Dd 5.1/UT)(Devil's Knot) Pam Hobbs Reese WitherspoonRon Lax Colin FirthTerry Hobbs Alessandro NivolaDamien Echols James HamrickJessie Misskelley Christopher HigginsJason Baldwin Seth Meriwether Regie: Atom EgoyanUSA 2013 3.55 Deutschland von oben (VPS 4.09)4.25- Timm Thaler oder das verkaufte Lachen6.00 ("heute Xpress","Filmnacht im ZDF: Roter Drache" und"Ich kämpfe niemals wieder" entfallen.)Fr. 1.5.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.20 Uhr beachten:0.20 heute-show (VPS 0.19/HD/UT)Nachrichtensatire mit Oliver Welke(von 22.15 Uhr) 0.50 Better Call Saul (VPS 0.20)1.35 Better Call Saul (VPS 1.05)2.15 Letzte Spur Berlin (VPS 1.45)----------------zu Fr. 1.5.3.00 neoriginal (VPS 2.29)Die Brücke III - Transit in den Tod (3) 4.55 Deutschland von oben (VPS 4.15)5.20- Dokumentation (VPS 4.35)5.35 (Die Wiederholung "Die Rosenheim-Cops" entfällt.)Woche 19/20Sa., 2.5.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 23.00 Uhr beachten:23.00 das aktuelle sportstudio0.25 heute Xpress0.30 Filmnacht im ZDF (VPS 0.29/HD/Dd 5.1/UT)Mission: Impossible III Ethan Hunt Tom CruiseLuther Stickell Ving RhamesMaggie Q Zhen LeiDeclam Gormley Jonathan Rhys MeyersOwen Davian Philip Seymour HoffmanJulia Meade Michelle MonaghanJohn Musgrave Billy CrudupTheodore Brassel Laurence FishburneLindsey Farris Keri Russell"Benji" dunn Simon Pegg Regie: J. J. AbramsUSA 2006 2.25 Sudden Death (VPS 2.40)4.10 zdf.formstark (HD)Deutschland 2020 4.35- Tom Sawyer & Huckleberry Finn (VPS 4.25)6.00 ("Filmnacht im ZDF: Twister" entfällt.Die Wiederholung der "heute-show" wird auf Fr., 1.5.2020, 0.20 Uhr vorgezogen.)So., 3.5.Bitte Programmänderung beachten:6.00 Die Biene Maja(Weiterer Ablauf ab 6.10 Uhr wie vorgesehen. " zdf.formstark" entfällt.)