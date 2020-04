Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Glaxosmithkline und Sanofi wollen die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Covid-19 gemeinsam schultern. Die beiden Pharmakonzerne haben nach eigenen Angaben eine entsprechende vorläufige Vereinbarung unterzeichnet.

Sie hoffen, in der zweiten Hälfte 2020 mit klinischen Studien der Phase 1 zu beginnen. Sollte der Impfstoff von den Aufsichtsbehörden zugelassen werden, so dürfte er in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 zur Verfügung stehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/bam/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2020 07:29 ET (11:29 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.