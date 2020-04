Wien (www.fondscheck.de) - Noch Anfang März hatten wir in unserer Analyse der Februar-Absatzzahlen geschrieben, dass vorerst noch kein "Corona-Effekt" im österreichischen Fondsvertrieb feststellbar ist, so die Experten von "e-fundresearch.com".Mit Bezug auf die nun vorliegenden Verbandsstatistik für den Kalendermonat März könne eine derartige Aussage (leider) nicht mehr getroffen werden. Im Gegenteil: Im März seien nicht nur die bisherige Nettoabsätze 2020 pulverisiert, sondern auch einiges an 2019er Nettowachstum aufgebraucht worden. ...

