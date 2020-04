Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Maschinenbauer mahnen die Bundesregierung, die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes für Beschäftigte über zwölf Monate hinaus zu verlängern. Davon könnten viele Maschinenbauer profitieren, erklärte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).

"Damit können viele Maschinenbauer aufatmen, die bereits im letzten Jahr aus konjunkturellen Gründen Kurzarbeit eingeführt haben", erklärte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann. "Ohne eine solche Verlängerung müssten die Unternehmen Tausende von Beschäftigten entlassen. Wegen der Corona-Krise wären die allermeisten von ihnen unmittelbar von Arbeitslosigkeit betroffen."

Nach unbestätigten Medienberichten soll Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in Abstimmung mit dem Kanzleramt eine Rechtsverordnung vorbereitet haben, die zeitnah eine Verlängerung der Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes bis Ende dieses Jahres vorsieht.

Der VDMA hält die Verlängerung für nötig, denn viele Industrieunternehmen befänden sich schon seit letztem Jahr in der Rezession und hätten deshalb Tausende von Beschäftigten bereits vor der Corona-Krise in die Kurzarbeit schicken müssen. Die Ursachen waren Handelskonflikte und der gravierende Strukturwandel in der Automobilbranche.

