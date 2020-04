FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer stundenlangen Störung läuft der Xetra-Handel an der Deutsche Börse seit dem frühen Dienstagnachmittag wieder. Zuvor hatten Anleger rund viereinhalb Stunden lang nicht über das Xetra-System der Deutschen Börse handeln können. Auch die Derivate-Tochter Eurex war von der Störung betroffen, ebenso Länderbörsen in Österreich, Tschechien, Ungarn und Slowenien. Einen Grund für die Panne nannte der Frankfurter Börsenbetreiber nicht.



Der Parketthandel in Frankfurt hatte derweil durchgängig funktioniert, allerdings wird der weitaus größte Teil des Handels in Frankfurt über Xetra abgewickelt.



Die zuletzt aufgehellte Stimmung ließen sich die Investoren von der Handelsstörung nicht verderben. Der Dax notierte zuletzt 1,49 Prozent im Plus bei 10 722,25 Punkten. Rückenwind lieferten chinesische Exportdaten, die im März nicht so stark eingebrochen waren wie befürchtet./mis/stw

