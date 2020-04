Wien (www.fondscheck.de) - GAM will eigenen Angaben zufolge die Kosten 2020 um mindestens 65 Millionen Franken (rund 61,5 Mio. Euro) senken, so die Experten von "FONDS professionell".Bisher habe die Schweizer Fondsgesellschaft für das laufende Jahr Einsparungen von 30 Millionen Franken angepeilt. Im März sei ein Programm für freiwillige Kündigungen abgeschlossen worden. Bis zum Jahresende dürfte sich der Personalbestand auf rund 680 Vollzeitstellen reduzieren. Ende 2019 seien es noch 817 Jobs gewesen. "Ein klares Strategieziel ist, GAM fit für die Zukunft zu machen. Angesichts der aktuellen Belastung der Branche treiben wir unsere Pläne weiter voran, damit wir unsere längerfristigen Effizienz-Ziele erreichen können", so GAM-Vorstandschef Peter Sanderson. ...

