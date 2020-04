=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen März und Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 15. Kalenderwoche, Frankfurt *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 1Q, Veldhoven 07:30 NL/TomTom NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam 09:30 DE/Kabinett, Beratungen zur Corona-Krise, Berlin 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 10:30 DE/Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore (BWO), Online-PK *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q, Minneapolis 12:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q, Charlotte *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Telefonkonferenz mit den Länder-Ministerpräsidenten zur Überprüfung der Corona- Maßnahmen *** 14:30 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung (virtuell), PK zum Fiscal Monitor *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index April PROGNOSE: -32,5 zuvor: -21,5 *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz März PROGNOSE: -8,0% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: -5,0% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm 15:00 BE/Nato, Videokonferenz der Verteidigungsminister zur Corona-Krise *** 15:15 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung (virtuell), PK zum Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März Industrieproduktion PROGNOSE: -3,5% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 73,7% zuvor: 77,0% *** 16:00 US/Lagerbestände Februar PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 16:00 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung (virtuell), PK von IWF-Direktorin Georgieva *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:00 US/Fed, Rede (online) von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Kiwanis Club of Birmingham *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage April - EU/Gesundheitsminister, Videokonferenz zur Corona-Krise - KR/Parlamentswahlen in Südkorea ===

