Die Aktien von OSRAM sind am Dienstagnachmittag deutlich angesprungen und haben sich mit einem Plus von 9,80 Prozent auf 36,51 Euro an die Spitze des MDAX der mittelgroßen Werte gesetzt. In der Spitze waren die Papiere bis auf 38,11 Euro in die Höhe geschnellt. Damit notieren sie nun klar über der 21-Tage-Linie, die als Indikator für den...

Den vollständigen Artikel lesen ...