Der Euro hat am Dienstag im späten europäischen Handel gegenüber dem US-Dollar weiter im Plus tendiert. Kurz nach 16.00 Uhr stand er bei 1,0964 Dollar. In der Früh war er noch mit 1,0928 Dollar gehandelt worden.Der gestiegene Eurokurs sei eher einer "Risk-on-Stimmung" geschuldet als der Attraktivität der Gemeinschaftswährung, kommentierte Ulrich Leuchtmann, Devisenexperte der Commerzbank. Analyst ...

