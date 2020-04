NEW YORK (dpa-AFX) - Die Papiere von Johnson & Johnson (J&J) haben am Dienstag nach Quartalszahlen mit plus 4,77 Prozent auf 146,44 US-Dollar die Spitze im US-Leitindex Dow Jones Industrial erobert. Analyst Matt Miksic von der Schweizer Bank Credit Suisse sprach von einem beeindruckenden ersten Jahresviertel des Gesundheits- und Konsumgüterkonzerns. Er beließ seine Einstufung für die Aktien auf "Outperform" mit Kursziel 155 Dollar. Damit liegt er knapp über dem Rekordhoch bei 154,50 Dollar von Anfang Februar.



Gegen Ende März waren die Papiere im Zuge des weltweiten Börsencrashs wegen des Coronavirus-Ausbruchs bis auf 109,16 Dollar abgesackt. Davon haben sie sich inzwischen wieder deutlich nach oben abgesetzt und eine klassische V-förmige Erholung vollzogen. An diesem Dienstag erreichten sie in der Spitze 147,42 Dollar und pirschten sich damit wieder an ihr Rekordhoch heran.



Der Pharmakonzern rechnet wegen der Virus-Krise im laufenden Jahr nun mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang und nimmt für die Entwicklung eines eigenen Impfstoffkandidaten gegen die Covid-19-Lungenkrankheit verstärkt Geld in die Hand. Die Aktionäre können sich trotz der Krise über eine erhöhte Dividende freuen. Die vierteljährliche Ausschüttung werde im Vergleich zum Vorjahr von 0,95 US-Dollar auf 1,01 Dollar angehoben, hieß es./ajx/he



