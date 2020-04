Neuss (ots) - Um erfolgreich gegen das Coronavirus kämpfen zu können, ist entschlossenes Handeln gefragt. Das wichtigste sind der Schutz und die Unterstützung des Pflegepersonals. Jede Arbeitserleichterung hilft, den Patienten besser zu helfen, die Kliniken zu entlasten und Menschenleben zu retten.Daher hat ClinicAll die neue ClinicAll Communicator App entwickelt. Sie verbindet auf einfachste Weise Patienten und Personal - digital, kontaktlos, hilfreich und schützend.ClinicAll Communicator ist eine schlanke App für iOS und Android. Die App ermöglicht es den Patienten, direkt vom Smartphone Nachrichten an ihre Schwestern und Betreuer zu schicken. Schwestern und Mitarbeiter auf der Quarantänestation erhalten die Patientennachrichten direkt als Push Message. Sie können den jeweiligen Status aller Patienten auf einer einfachen Übersicht jederzeit abrufen und die Nachrichten bestätigen und beantworten.ClinicAll unterstützt jetzt das Pflegepersonal in aller Welt so schnell und einfach wie möglich im Kampf gegen das Coronavirus. Als Soforthilfe wird daher die Communicator App für Quarantänestationen aller Kliniken zunächst für volle zwei Monate kostenfrei zur Verfügung gestellt.Die wichtigsten Eigenschaften:- digitale Kommunikation zwischen Personal und Patienten in Quarantäne- entlastet das Pflegepersonal spürbar- sofort in jeder Klinik einsetzbar, keine Installation vor Ort notwendig- kontaktlose Kommunikation verringert das Infektionsrisiko- kostenlose Nutzung für mindestens zwei Monate für Quarantänestationen in jeder Klinik- für iOS und Android erhältlichPressekontakt:ClinicAll International CorporationPressestelle DeutschlandHellersbergstraße 641460 Neusscomm@clinicall.com+49 2131 38 44 3240Original-Content von: ClinicAll, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116465/4571215