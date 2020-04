Frankfurt (www.fondscheck.de) - Mit der Stabilisierung an den Märkten ist auch im ETF-Handel etwas Ruhe eingekehrt, so die Deutsche Börse AG."Nach dem extrem hohen Handelsaufkommen der Vorwochen ist es zuletzt etwas normaler geworden", berichte Oliver Kilian von der Unicredit Group. Die Volatilität - zum Beispiel gemessen am VDAX New - sei immer noch hoch, bleibe aber deutlich unter den Spitzenwerten von Mitte März. Der DAX liege am Dienstagmorgen nach den Osterfeiertagen bei 10.785 Punkten, im Tief im März sei der Index auf 8.263 Punkte gefallen. ...

