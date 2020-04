ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Safran vor den am 29. April erwarteten Umsatzzahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Vorstandschef Philippe Petitcolin habe bereits am 27. März einen Ausblick auf das erste Jahresviertel des Triebwerksbauers und Technologiekonzerns gegeben, schrieb Analyst Olivier Brochet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet unter anderem damit, dass das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft von Safran in der zivilen Luftfahrt um 15 Prozent zurückgegangen ist./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2020 / 11:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2020 / 23:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000073272

SAFRAN-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de