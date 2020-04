NEW YORK (dpa-AFX) - Gegen den freundlichen Trend am Gesamtmarkt haben am Dienstag die Papiere der US-Banken JPMorgan und Wells Fargo nach Quartalszahlen deutlich Federn gelassen. Zunächst im Plus gestartet, verloren JPMorgan zuletzt als einer der schwächsten Werte im Dow Jones Industrial fast 4 Prozent auf 94,38 US-Dollar. Ähnlich war der Verlauf bei Wells Fargo, die im S&P 500 um gut fünfeinhalb Prozent auf 29,69 Dollar absackten.



Seit dem Jahreswechsel haben JPMorgan-Anteile fast ein Drittel ihrer Marktkapitalisierung eingebüßt. Noch düsterer ist das Bild bei Wells Fargo mit einem Minus von fast 45 Prozent seit Anfang 2020.



Die Corona-Krise hatte den Gewinn der größten US-Bank JPMorgan einbrechen lassen. Das Geldhaus wappnet sich mit einem finanziellen Kraftakt für drohende Kreditausfälle. Die hohen Rückstellungen ließen das Nettoergebnis im ersten Quartal im Jahresvergleich um rund 70 Prozent sinken. Analyst Gerard Cassidy vom Analysehaus RBC zeigte sich vom Kerngewinn je Aktie enttäuscht. Dennoch sprach er von einem ordentlichen ersten Jahresviertel angesichts des beispiellosen Gegenwinds durch die Corona-Pandemie. Cassidy stuft die Titel weiter mit "Outperform" und einem Kursziel von 99 US-Dollar ein.



Dagegen hob Analyst Markus Mischker von der DZ Bank den fairen Wert je Aktie von 100 auf 110 US-Dollar bei unverändertem Votum "Kaufen" an. Trotz stark gestiegener Risikovorsorge habe die Bank einen Quartalsgewinn erzielt, lobte er. Hinsichtlich Ertragskraft und Bilanzqualität sei JPMorgan die stärkste der von ihm beobachteten Banken, auch wenn die Corona-Pandemie deutliche Spuren hinterlassen werde. JPMorgan sei besser gewappnet als die meisten Konkurrenten.



Noch stärker als JPMorgan litt der Rivale Wells Fargo im ersten Quartal. Das Geldhaus verdiente laut Mitteilung vom Dienstag lediglich 653 Millionen Dollar nach 5,9 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Die US-Großbank legte angesichts der Corona-Pandemie 3,1 Milliarden Dollar als Krisenvorsorge zur Seite. Für den Aktienkurs der Bank ging es zuletzt um 5,4 Prozent runter./ajx/he

