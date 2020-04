Lufthansa-Aktie: Die entscheidende Handelswoche hat begonnen Aktuell verhandelt die Lufthansa intensiv mit der Bundesregierung um Staatshilfen. So telefonierte unter anderem der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr erst kürzlich persönlich mit dem Kanzleramt, während andere Airline-Manager per Videoschalte mit dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin kommunizierten. Beim ehemaligen...

Den vollständigen Artikel lesen ...