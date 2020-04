SAN RAFAEL (IT-Times) - Der US-amerikanische CAD-Softwareentwickler Autodesk investiert mit Aurigo Software in ein Unternehmen für den öffentlichen Infrastruktur-Sektor. Autodesk hat am heutigen Dienstag mitgeteilt, eine Minderheitsbeteiligung an Aurigo Software, einem texanischen Unternehmen zu erwerben,...

Den vollständigen Artikel lesen ...