Halle (ots) - Doch wie viele andere machte auch die französische Regierung beim Ausbruch der Krise Fehler. Sie beließ es bei der ersten Runde der Kommunalwahlen, während Restaurants oder Museen bereits schließen mussten und die Ausgangssperre unmittelbar folgte. Das Ausmaß der Gefahr redete sie zunächst klein, die mangelnde Vorbereitung und Ausrüstung wurde geleugnet.

Nun greift Macron durch. Aber wie und in welchem Umfang wurden die Maßnahmen mit anderen EU-Ländern abgestimmt? In der Krise ziehen sich die Partner hinter ihre nationalen Grenzen zurück. Leider gilt das ausgerechnet auch für Macron, der sich sonst so gerne als europäischer Visionär stilisiert.



