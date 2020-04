Die Sapphire-Maschine der nächsten Generation druckt Formate mit bis zu 1 Meter Höhe und ist damit das größte Laserschmelzmetall-Additiv-Fertigungssystem der Welt

Der Anbieter innovativer Lösungen für die digitale Fertigung, VELO3D, gab gestern die Markteinführung des industriellen Sapphire Metall-3D-Druckers mit einer vertikalen Achse von 1 Meter bekannt. Das System wird im vierten Quartal 2020 ausgeliefert. Dazu konnte Knust-Godwin, Hersteller von Präzisionswerkzeugen und -komponenten, die ersten Aufträge für die Produktion von Teilen für eine Öl- und Gasanwendung gewinnen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200414005852/de/

VELO3D's next-generation Sapphire industrial 3D printer will have a vertical axis of 1 meter, making it the world's tallest industrial metal additive manufacturing (AM) machine. (Photo: Business Wire)