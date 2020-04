Platininvestoren brauchten in den letzten Wochen wirklich gute Nerven. Denn wie ein Blick auf den untenstehenden Chart zeigt, wurde das Edelmetall nicht nur relativ zu Gold oder Palladium, sondern sogar im Vergleich zum sehr volatilen Silber regelrecht abgeschlachtet.Seitdem der Platinpreis zu Beginn der letzten Märzwoche noch bei über 1.000 Dollar stand, wurde am Tag des "Super-Sales', dem 16.03.2020, ein Tagestief von 558 Dollar erreicht, womit Platin seit dem 19.02.2020, also innerhalb von 4 Wochen über 45 % an Wert verlor.Nach einer ersten Gegenbewegung hatte sich der Kurs im Bereich von 750 Dollar festgekrallt.

