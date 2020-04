Wie in jeder Krise gibt es Gewinner und Verlierer. Die Ausgangsbeschränkungen beeinflussen die Menschen in vielerlei Hinsicht, gerade auch in deren Kaufverhalten. Viele Unternehmen müssen daher enorme Verluste hinnehmen und vor allem in den USA werden viele Mitarbeiter entlassen, sodass die Arbeitslosenzahlen weiterhin rasant steigen. Unternehmen stehen vor einer absoluten Ausnahmesituation. Wo jedoch die einen an Nachfrage verlieren, gewinnen die anderen umso stärker. Das veränderte Kaufverhalten verlagert sich ins Internet, sodass insbesondere bei Lieferdiensten und Online-Händlern die Nachfrage stark wächst.Als bestes und bekanntestes Beispiel dafür dient Amazon. Das Unternehmen von Jeff Bezoz verzeichnet einen sehr starken Andrang und die Aktie schnellt Anfang der Woche hoch. Vor wenigen Wochen noch stand die Aktie vor einem Tief und jetzt ist sie nicht mehr weit von einem neuen Rekordhoch entfernt.

