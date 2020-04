Der Sportartikelhersteller Adidas bekommt einen Milliardenkredit durch die staatseigene Förderbank KfW. Das Unternehmen habe die Genehmigung für einen Konsortialkredit von insgesamt drei Milliarden Euro zur Überbrückung der Corona-Krise erhalten, teilte Adidas am Dienstag in Herzogenaurach mit. Der Konsortialkredit umfasse eine Darlehenszusage von 2,4 Milliarden durch die KfW sowie weitere Zusagen von 600 Millionen Euro eines Banken-Konsortiums aus sieben weiteren Banken.Ob die Zusagen in voller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...