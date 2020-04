Das am weitesten verbreitete Maß für die wirtschaftliche Aktivität, das Bruttoinlandsprodukt (BIP), wird demnächst von verschiedenen Ländern für das erste Quartal veröffentlicht, so Charles Schwab. Wichtige Zitate "Im ersten Quartal könnte das BIP in den meisten großen Ländern um etwa 6% zurückgehen, was auf Unternehmensschließungen im Umfang von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...