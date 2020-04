Partner werden für außergewöhnliche Leistungen und bemerkenswerte Errungenschaften ausgezeichnet

SAN ANTONIO, April 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Auszeichnung "Global Partner of the Year" in der Kategorie "Partner Social Impact" erhalten hat. Rackspace wurde von VMware dafür ausgezeichnet, dass es durch den Einsatz von VMware-Technologien einen positiven Einfluss auf die Welt hat.



"Es ist mir eine Ehre, die diesjährigen Gewinner des VMware Global Partner of the Year Award zu würdigen, zu denen eine außergewöhnliche Gruppe innovativer Partner gehört", sagte Bill Swales, bei VMware Vice President und Channel Chief, Americas Partner Organization. "VMware ist stolz auf die Ehrung von Rackspace in der Kategorie ‚Partner Social Impact'. Wir sind von ihrem anhaltenden Einsatz mit dem Ziel, außergewöhnliche Ergebnisse für die Kunden zu erzielen, begeistert."

"Seit über einem Jahrzehnt arbeiten wir zusammen mit VMware daran, Kunden dabei zu unterstützen, das volle Potenzial der Virtualisierung und der Private Cloud zu nutzen", sagte Matt Stoyka, Chief Solutions Officer bei Rackspace. "Wir sind sehr froh darüber, erneut als VMware Global Partner of the Year ausgezeichnet zu werden. Wir freuen uns auf unsere fortgesetzte Partnerschaft, die unseren Kunden dabei hilft, Kosten zu senken, wettbewerbsfähig zu bleiben und das Geschäft auszubauen und zu skalieren.

Die VMware Partner of the Year Awards umfassen folgende Kategorien: Partner Value, Partner Social Impact, Services Excellence, Digital Transformation, Cloud Platform Transformation, Partner Trailblazer sowie den Global Partner for Technology Innovation Award. Das Programm wurde in Partnerschaft mit dem IDC durchgeführt. IDC unterstützte bei der Prüfung und Bewertung von Nominierungen anhand der Kriterien für die einzelnen Kategorien. Die Partner wurden dafür ausgezeichnet, dass sie zum Wachstum der Unternehmen ihrer Kunden beitragen und deren ROI steigern, Innovationskraft und Fachwissen in einem bestimmten Technologiebereich unter Beweis stellen oder mithilfe von VMware-Technologien einen positiven Einfluss auf die Welt ausüben.

Über Rackspace

Bei Rackspace beschleunigen wir den Nutzen der Cloud in jeder Phase der digitalen Transformation. Für Anwendungen, Daten und Sicherheit sowie für hybride und multiple Clouds weltweit bieten wir Cloud-Spezialisten mit unabhängiger Expertise, kontinuierliche Modernisierung und Rackspace Service Blocks. Wir arbeiten mit führenden Partnern und Allianzen zusammen. Als anerkannter Gartner Magic Quadrant Leader liefern wir Fanatical Experience bei jeder Interaktion. Rackspace wurde von Fortune, Forbes, Glassdoor und anderen als einer der besten Arbeitgeber gewürdigt.

