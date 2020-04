In der Cannabis-Branche gibt es Hinweise auf eine wachsende Nachfrage nach Marihuana. Trotzdem erleiden die Unternehmen an der Börse kräftige Kursverluste. Dafür gibt es zahlreiche Gründe.? Nachfrage nach Cannabis wächst anscheinend? Branche in der Krise? Coronavirus sorgt für zusätzlichen DämpferNachdem Kanada als erster Industriestaat im Oktober 2018 den Freizeitkonsum von Cannabis legalisierte, erlebte die Cannabis-Branche einen sagenhaften Hype. Die Erwartungen der Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...