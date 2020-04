Der österreichische Ökonom Marcus Scheiblecker hält eine Staatsbeteiligung an der Lufthansa-Tochter AUA für gerechtfertigt. "Es ist durchaus legitim, dass sich der Retter - also in diesem Fall der Staat - im Gegenzug für seine Hilfe Anteilsrechte sichert", sagte Scheiblecker zur APA. Die AUA verhandelt wegen der Coronavirus-Pandemie über eine Rettungspaket - kolportiert sind 800 Mio. Euro.Für Scheiblecker, ...

