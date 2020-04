FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. April: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 15. KW und 03/20 07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen und Hauptversammlung 07:30 NLD: TomTom, Q1-Zahlen 12:00 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen 12:45 USA: PNC Financial, Q1-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen 14:30 CHE: Georg Fischer, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Kudelski, Hauptversammlung CHE: Sulzer, Hauptversammlung CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen USA: Bed Bath & Beyond, Q4-Zahlen USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 04/20 08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/20 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/20 (endgültig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 03/20 (endgültig) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 03/20 (endgültig) 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen: 1 Mrd EUR 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 03/20 (vorläufig) 14:30 USA: Empire State Index 04/20 15:15 USA: Industrieproduktion 03/20 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 03/20 16:00 USA: Frühjahrstagung von IWF und Weltbank (virtuell) - Pressekonferenz von IWF-Chefin Georgiewa 16:00 USA: Lagerbestände 02/20 16:00 USA: NAHB-Index 04/20 16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Fortsetzung Vergleichsverhandlung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Deutschen Umwelthilfe um Luftreinhalteplan für Wuppertal, Münster DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise + 1130 Bundespressekonferenz + 1400 Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder. Dabei soll es unter anderem um eine mögliche Lockerung der Einschränkungen gehen 12:00 EUR: Pk von der Leyen zu Empfehlungen für eine Exit-Strategie aus den Corona-Beschränkungen 15:00 EUR: Videokonferenz der Nato-Verteidigungsminister zur Corona-Krise USA: Videokonferenz der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten. Wegen Ausbreitung des Coronavirus fällt das ursprünglich in Washington geplante Treffen aus. ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi