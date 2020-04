Enel - solider Versorger für defensiv orientierte Anleger

Versorger sind begehrte Titel in Krisenzeiten - auf der Suche nach robusten Geschäftsmodellen lohnt sich der Blick auf die europäischen Vertreter der Branche. Die Versorgeraktien, die im vergangenen Jahr am besten gelaufen sind, fokussieren auf den Energiewandel und weisen substanzielle Anteile an erneuerbaren Energien auf (hier liegt die Wachstumsphantasie des Sektors). Zu diesen Unternehmen gehört auch die italienische Enel (ISIN IT0003128367), für die Analysten der Société Générale der Top Pick der Branche und bei einem aktuellen Kurs von 6,50 Euro mit einem attraktiven 30-prozentigen Potenzial gegenüber dem 12-Monats-Kursziel von 8,10 Euro.

Enel Mitte Juni über 6,25 Euro

Wer von stabilen Kursen ausgeht, erhält mit dem Discount-Zertifikat der HypoVereinsbank (DE000HX8GCV5) einen Sicherheitspuffer von über 7 Prozent und erzielt beim Kaufpreis von 5,89 Euro eine Rendite von 0,36 Euro oder 30,5 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag (19.6.20) auf oder über dem Cap von 6,25 Euro schließt.

Enel Mitte September über 6 Euro

Wer auf Sicht der nächsten fünf Monate ein Rückschlagpotenzial von maximal 12 Prozent erkennt, setzt auf einen entsprechenden Sicherheitspuffer: Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PZ6DB65 bietet bei einem Preis von 5,58 Euro über 12 Prozent Discount. Aus dem Cap von 6 Euro ergibt sich eine Renditechance von 0,42 Euro oder 16,8 Prozent p.a. Schließt die Aktie am 18.9.20 unter 6 Euro, erhalten Anleger eine Aktienlieferung.

Enel Mitte Dezember über 5,75 Euro - für Zinssammler

Die Aktienanleihe der HypoVereinsbank (ISIN DE000HX6SLP7) zahlt unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen Zinssatz von 11 Prozent p.a. (!). Schließt die Aktie am Bewertungstag 18.12.20 über dem Basispreis von 5,75 Euro, dann erzielen Anleger durch den Kaufpreis unter pari sogar 11,6 Prozent p.a. - andernfalls erhalten sie die Lieferung von 173 Aktien gemäß Bezugsverhältnis.

ZertifikateReport-Fazit: Die Discount-Zertifikate und die Aktienanleihe eignen sich grundsätzlich für Anleger, die ein defensives Investment mit einer defensiven Strategie weiter entschärfen möchten und auf die Vereinnahmung von Seitwärtsrenditen abzielen. Die Caps / Basispreise sind nach individueller Markterwartung und persönlichen Präferenzen zu wählen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Enel-Aktien oder von Anlageprodukten auf Enel-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de