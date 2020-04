Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) scheint jetzt schon wie befreit - DAX-Sieger, über 120,00 EUR und Türe weit offen für die 130,00 EUR? Derzeit geht wohl jeder schon von einem positven KPMG-Bericht aus und niemand will zu spät kommen. Der CEO Wirecards befeuert diese Gedankenspiele noch mit seinen Äußerungen zur operativen Entwicklung und den Aussichten Wirecards durch die Corona-Maßnahmen. " We must embrace a new digital DNA for our society that will need to be fuelled with creativity and innovation. #4thindustrialrevolution" (Tweet M. Braun, 13.04.) - Anspruch und Betonung der neuen Dimensionen, ...

