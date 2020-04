Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Reinach (pta005/15.04.2020/07:00) - Die Aluflexpack AG veröffentlicht heute die Agenda für die bevorstehende Generalversammlung der Aktionäre (GV). Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Liste an Traktanden ist öffentlich auf der Investor Relations Webpage der Aluflexpack unter https://ir.aluflexpack.com/annual-general-meeting/?lang=en zugänglich.



Gemäß den in der Verordnung des Bundesrates vom 16. März 2020 festgelegten Anforderungen und Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus und aus Sorge um die Gesundheit der Teilnehmer dürfen Aktionäre nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen.



Ihre Stimmrechte können Aktionäre über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Stimmrechte können diesem entweder schriftlich oder über das elektronische Aktionärsportal erteilt werden.



Über die Aluflexpack AG: Die Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee/Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich und der Türkei auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 31. Dezember 2019 auf ca. 1.215 Mitarbeiter. www.aluflexpack.com



Disclaimer Some of the information contained in this press release may be forward-looking statements. Aluflexpack AG cautions that such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Aluflexpack AG undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.



Aussender: Aluflexpack AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Lukas Kothbauer Tel.: +43 6648581124 E-Mail: lukas.kothbauer@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com



ISIN(s): CH0453226893 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange



