The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A28V319 JAB HOLDINGS 20/35 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0YX2 DZ BANK IS.20/30 A1337 BD01 BON EUR NCA XFRA IE00BKFVC568 IRLAND 20/27 BD01 BON EUR NCA XFRA SK4000017059 SLOWAKEI 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA US02005NBJ81 ALLY FINANC. 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA US09857LAQ14 BOOKING HLDG 20/27 BD01 BON USD NCA XFRA US09857LAR96 BOOKING HLDG 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US931427AS74 WALGALLIANCE 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US931427AT57 WALGALLIANCE 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA XS2125308085 ABU DHABI 20/25 MTN REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS2125308168 ABU DHABI 20/30 MTN REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS2125308242 ABU DHABI 20/50 MTN REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS2156236452 TOYOTA FIN 20/27 MTN BD01 BON EUR NCA WD3 XFRA AU000000SOL3 WASHINGTON H.SOUL PAT.+CO EQ00 EQU EUR NCA 338A XFRA CA12764J1093 CAELAN CAPITAL CORP. EQ00 EQU EUR NCA 4TU XFRA CA3502671009 FOSTERVILLE SOUTH EXP.LTD EQ00 EQU EUR NCA 47A1 XFRA CA4957801083 KINGMAN MINERALS LTD. EQ00 EQU EUR NCA RHKV XFRA DE000A288748 RHOEN-KLINIKUM Z.VERK. EQ00 EQU EUR YCA 1QL1 XFRA KYG988472083 YULONG ECO-MATLS NEW EQ00 EQU EUR NCA CS1A XFRA US1651677437 CHESAPEAKE EN. DL-,01 EQ01 EQU EUR YCA E2F1 XFRA US2850391036 ELECTRICI.D.FR.ADR 1/5 EQ01 EQU EUR NCA SOWA XFRA US83403H1014 SOFTWARE AG SPONS.ADR 1/4 EQ01 EQU EUR N