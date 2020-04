FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.04.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.04.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.326 EUR

EUNJ XFRA IE00B4WXJD03 ISHSIII-MSCI P.EX-J.DLDIS 0.206 EUR

1IV XFRA GB0007669376 ST.JAMES'S PLACE LS-,15 0.358 EUR

EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.019 EUR

XUPA XFRA FR0013286903 GENFIT 17/22 CV 0.518 EUR

IWLE XFRA IE00BKBF6H24 ISHSIII-CORE MSCI WLD EHD 0.018 EUR

