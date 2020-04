Biolytic Lab Performance Inc. stellte sein neuartiges Oligo-Synthesegerät, das Dr. Oligo 768XLc, vor, die fortschrittlichste kommerzielle Plattform für Nukleinsäuresynthese mit hohem Durchsatz. Es ist dafür konzipiert, sowohl in Anlagen für Forschung und Entwicklung als auch in der Produktion eingesetzt zu werden und befriedigt die Bedürfnisse von Organisationen, die auf diagnostische und therapeutische Anwendungen für unterschiedliche Viren und Krankheiten sowie Bedingungen ausgerichtet sind, wo große Mengen an einzigartiger DNA und RNA von entscheidender Bedeutung für die Produkte, Dienstleistungen und die laufende Forschung sind.

Diese Anwendungen sind sehr vielfältig, angefangen bei der Gensynthese, Test-Kits für genetische Diagnosen, PCR/RT (PCR, siRNA/RNAi, miRNA, CRISPR Cas9, Antisense-Behandlungen und DNA/RNA-Sequenzierung) über weiter gefasste Bereiche wie Evolutionsgeschichte, Forensik, Immuntherapie, diagnostische und therapeutische Forschung, bis hin zu Hochdurchsatz-Screening, modifizierte Oligos, gemischte Backbones, LNAs und die visuelle Entdeckung von Virus-RNA wie COVID-19 nach einer RT-LAMP-Amplifikation with DNA-Primern.

Betriebsbereit

Das Dr. Oligo 768XLc enthält vollständig getestete Protokolle und anfänglich 384-Näpfchen an Synthesemedien von 2 bis 100 nmol pro Näpfchen, um unmittelbar für den Beginn von Synthesen einsetzbar zu sein. Wahlweise lieferbar mit Trityl-Sammlung, Oligo-Entsalzung und/oder Elutionsfähigkeiten.

Effiziente Reaktionen

Biolytics neuartiges, zum Patent angemeldetes System führt zu höchstmöglicher chemischer Reaktionseffizienz bei minimaler Verwendung von Reagenzien. Dies gilt für unsere gesamte Produktlinie von Dr. Oligo XLc-Geräten. Unser System bewältigt die Chemie hinsichtlich der Verbrauchs- und Reaktionsinkonsistenzen, die auf den jeweiligen Schwankungen der Flussrate von Näpfchen zu Näpfchen und anderen Problemen beruhen, die typisch für Synthesemedien mit hohem Durchsatz sind.

Nähere Angaben

Extrem effiziente Mischung aller in jedes Näpfchen gegebener Reagenzien unter Nutzung unseres zum Patent angemeldeten Systems. Das gesamte Volumen der für jede Reaktion bereitgestellten Reagenzien wird gründlich mit dem Synthesemedium vermengt, was zur optimalen Nutzung aller eingesetzten Reagenzien führt.

Liefert von jedem Reagens lediglich jenes Volumen, das dafür benötigt wird, eben den optimalen molaren Überschuss zu erhalten, der dann eine nahezu 100%ig effiziente Reaktion erzielt.

Die Simplifizierung von Konzeption und Layout führt zu einfacherer Bedienung und Instandhaltung und senkt somit die Betriebskosten.

Innovative Hardware-Auslegungen führen zu derart hoher Effizienz, wie sie nie zuvor bei Hochdurchsatz-Oligosynthesen erreicht wurde. Dies wiederum bedeutet eine Kostenminderung hinsichtlich der Synthesen, indem nämlich bei der Synthetisierung innovativer, einzigartiger Oligos sehr teure, einzigartige Grundstoffe/Spezialstoffe eingespart werden.

Ein neues, zum Patent angemeldetes Pipetten-System dispensiert 16 Pipetten gleichzeitig und eliminiert die Komplikationen von früher verfügbaren Auslegungen. Dies führt zu verringerten Instandhaltungs- und Betriebskosten und trägt gleichzeitig zu schnelleren Synthesezeiten bei.

Leistungsfähige Produktionssoftware sorgt für die Fähigkeit, mit hohem Durchsatz effizient komplexe Moleküle zu synthetisieren und dabei gleichzeitig den Verbrauch an aufwändig modifizierten Nukleotidbausteinen zu reduzieren.

Über Biolytic

Das 1993 gegründete Unternehmen Biolytic Lab Performance, Inc., konzipiert und fertigt die modernsten Oligosynthese-Geräte der Welt sowie entsprechendes Laborzubehör. Eine mehr als 25-jährige Erfahrung im Bereich allumfassender Syntheseverfahren und -ausrüstung in Verbindung mit seinem umfänglichen Wissen und Kundendienst ermöglicht Biolytic, kontinuierlich führend in der Oligosynthese-Branche zu sein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.biolytic.com

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

James Demmitt, Biolytic Lab Performance, Inc.

Senior Vice President of Marketing

JamesDemmitt@biolytic.com

+1 510-795-1142