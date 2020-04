Die wichtigsten Börsen Europas haben am Dienstag größtenteils mit Erleichterung auf deutlich besser als erwartet ausgefallene Exportdaten aus China reagiert. Allerdings bröckelten die bis zum Nachmittag erzielten Gewinne anschließend etwas ab. Nach dem verlängerten Osterwochenende schloss der EuroStoxx 50 leicht höher mit einem Zuwachs von 0,9%, der CAC 40 in Paris verzeichnete einen Anstieg um 0,4%, der Dax schloss um 1,3% stärker, lediglich der FTSE 100 in London musste 0,9% nachgeben. Hauptgrund für die eher freundliche Stimmung war die Meldung aus China, dass die Exporte im März lediglich um 6,6% zurückgegangen waren, es war mit einem viel deutlicheren Rückgang gerechnet worden. Die Drosselung der Ölproduktion um ...

