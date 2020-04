4,3 % Gewinn des Nasdaq 100 ist in seiner Dynamik kaum zu überbieten. Erneut strahlt Tesla mit + 9 % als Tagessieger und einem Kurs von über 700 $. Man muss nicht mitspielen, aber daran wird deutlich, wie die technologischen Schwergewichte das gesamte Marktbild prägen. Wer mitspielen will, spielt mit.



