DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL



CHESAP.GRANITE W.TR.U.B.I CWG US1651851099 BAW/UFN

DCP MIDSTREAM L.P. UTS D4P US23311P1003 BAW/UFN

BROOKFIELD INFRASTRUCTURE B44 BMG162521014 BAW/UFN

CINER RESOURCES UTS 2OC US1724641097 BAW/UFN

CRESTWOOD EQU.P.UTS NEW IY12 US2263442087 BAW/UFN

BLACK STONE MINER.LP UTS 45B US09225M1018 BAW/UFN

