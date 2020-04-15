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BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP36,510-2,29 %
CHESAPEAKE GRANITE WASH TRUST0,575+12,75 %
CINER RESOURCES LP10,038-3,83 %
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP6,079+38,19 %
DCP MIDSTREAM LP6,058+9,13 %