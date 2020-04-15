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AMERICA FIRST MULTIFAMILY INVESTORS
AMERICA FIRST MULTIFAMILY INVESTORS LP Chart 1 Jahr
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AMERICA FIRST MULTIFAMILY INVESTORS LP5,055+8,33 %
BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS LP0,794+4,53 %
BP MIDSTREAM PARTNERS LP8,685+1,09 %
CVR PARTNERS LP0,894+4,34 %
CYPRESS ENVIRONMENTAL PARTNERS LP4,814+15,87 %
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP8,950+6,17 %
DORCHESTER MINERALS LP9,803-4,64 %
LAZARD LTD23,800-3,25 %