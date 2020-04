Bis Ende November 2020 muss der Austausch von Rechnungen mit öffentlichen Auftraggebern durchgängig elektronisch erfolgen. Aber auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise sollte sowohl der Rechnungseingang als auch der -ausgang schnellstmöglich digitalisiert werden, um den Belegfluss vollständig papierlos abwickeln zu können. Deswegen unterstützt die Wilken Software Group alle gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben für die Erzeugung und den Empfang digitaler Rechnungen. Dazu wurde jetzt die XRechnung in die Anwendungen der ERP-Lösung Wilken P/5 implementiert. Über das P/5 Inputmanagement werden dabei die digitalen Rechnungen in die Prozesse des Finanz- und Rechnungswesens eingespeist und parallel im neuen vollintegrierten P/5-Dokumenten Management elektronisch archiviert. Dies erfolgt analog auch beim Rechnungsausgang direkt vor dem elektronischen Versand der Rechnung. Da auch andere Rechnungsformate, wie etwa ZUGFeRD, zum Einsatz kommen und die Rechnungen je nach Bundesland in unterschiedlichen Portalen abgelegt werden können, stellt sich Wilken hier sehr flexibel auf. So werden auch weitere unterschiedlichen Formate und Rechnungsportale berücksichtigt, etwa die im März veröffentlichte Version ZUGFeRD 2.1, die auch mit dem französischen FACTUR-X-Format kompatibel ist. XRechnung ist ein XML-basiertes semantisches Datenmodell, das künftig für alle Rechnungen verwendet werden muss, die mit öffentlichen Auftraggebern ausgetauscht werden. Ab April 2020 können diese Rechnungen bundesweit einheitlich nach diesem Standard an öffentliche Auftraggeber gesendet werden. Auch ein Download sowie Upload der Rechnungen in landes- oder bundeseinheitlichen Portalen ist möglich. Spätestens zum 27. November 2020 wird die XRechnung bei allen Beträgen, die höher sind als 1.000 Euro zur Pflicht. Rechnungen, die dann nicht den Vorgaben entsprechen, werden abgelehnt. Mit dem Standard XRechnung setzt Deutschland die Vorgaben des Europäischen Komitee für Normung (CEN) für die in einer elektronischen Rechnung enthaltenen Daten um. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.de Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standardsoftware für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit 600 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

April 15, 2020