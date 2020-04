Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts009/15.04.2020/08:50) - Damit Unternehmen auch in schweren Zeiten bestehen können, bedarf es neuartiger Konzepte und individueller Lösungsansätze. Sachbuchautor und Werbetherapeut Alois Gmeiner bemerkt, dass sich viele Unternehmer gerade im Moment neu erfinden und ihren Unternehmergeist aus dem Schockzustand der Shutdown-Meldung aufwecken. Auch mit Hilfe von Marketing-Sparrings. Alois Gmeiner führt aus: "Wer sein Unternehmen während des Corona Shutdowns am Leben erhalten möchte, der sollte nicht resignieren und aufgeben, sondern versuchen diese brutale Zeit auch mit Hardcore-Methoden zu überstehen. Ich kann es nicht oft genug sagen: Business ist Krieg und nur die besten Generäle, Offiziere und Soldaten werden diese Schlacht überleben. Ich versuche in meinen Sparrings, in den Köpfen von Unternehmern neue gedankliche Türen und Tore zu öffnen. Fuck Corona, wir treten der Krise in den Arsch und erfinden uns neu und setzen neue unternehmerischen Maßstäbe! Auch ich habe das getan und ein Konzept für Krisen-Kommunikation aus dem Boden gestampft. Und die ersten Erfolge zeigen sich in den teilweise enormen Erfolgen meiner Klienten." Ratsuchende können den Online-Werbecheck des Werbetherapeuten kostenlos online durchführen und erhalten umgehend sofort umsetzbare PR- und Marketing-Tipps für die Zeit während und nach dem Shutdown: https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck/ Sand in den Kopf - niemals! Corona-Sparring zeigt Lösungen für unternehmerisches Weiterleben Alle Vorsitzenden und Team-Mitglieder eines Unternehmens müssen gleichermaßen umdenken und neue kreative Vorschläge einbringen, denn nach dieser Krise wird vieles anders sein. Wer ein schnelles Reaktionsvermögen hat und die richtige Idee zur richtigen Zeit auf den Weg bringt, der kann seinem Unternehmen ein neues Gesicht verleihen. Umdenken, nachdenken, um die Ecke sehen, über den Tellerrand hinausschauen, das ist was ein Unternehmen benötigt um Krisen überstehen zu können. Neue Vertriebs-, Marketing- und Kommunikationswege müssen etabliert werden und neue Wege "dürfen und müssen" gedacht und heiß diskutiert werden. Corona-Sparring - Kunden-Kommunikation direkt, offen und aktiv Es gibt durchaus auch Klienten, die sich schwertun, die wirtschaftliche Krise anzunehmen und etwas daraus zu machen oder die Probleme überhaupt zu kommunizieren. Dieses Phänomen lässt sich an folgendem Beispiel verdeutlichen: "Ich habe noch vor der Krise einige Klienten aufgefordert, zu handeln und zu kommunizieren. Auch Klienten in der Hotelbranche waren dabei! Die hatten aber Angst und haben die Decke über den Kopf gezogen, aus Sorge, Gäste könnten ihre Buchungen stornieren. Nun, nicht die Gäste haben storniert, sondern die gesamte Wintersaison wurde gecancelt. Mit der rechtzeitig richtigen Kommunikation hätte man einiges an Umsatz retten können. Aber die Schockstarre war größer", so Gmeiner. Wer es verpasst, seine Kunden anzusprechen, den bestraft das Leben - und zwar unbarmherzig. Mit aktiver Kommunikation mit Gästen und Kunden erreicht man diese persönlich und direkt. Es gibt effiziente Marketinginstrumente, um neu durchzustarten - auch mit geringem Budget. Nur Stillstand ist für ein Unternehmen das wirtschaftliche Ende. Damit der Betrieb nach dem Shutdown wie gewohnt weiterlaufen kann, ist es wichtig, die Kunden nicht aus den Augen zu verlieren. Seien Sie aktiv, sprechen Sie ihre Kunden an, werben Sie neue Kunden, rät Gmeiner. Der Werbetherapeut: Kreatives Corona-Sparring von Boss zu Boss Wer sein Unternehmen durch die Krise führen möchte, der kann sich über die Website des Werbetherapeuten informieren und kostenloses PR- und Marketingmaterial einsehen und anwenden. Das kostenlose Material umfasst die Bereiche PR, Werbung und Marketingstrategien, die während der Krise einen großen Mehrwert bieten. Der schnelle Weg zu neuen Ideen und einer ersten fundierten Analyse ist der Online-Werbecheck des Werbetherapeuten. Kostenlos online durchführen und man erhält umgehend sofort umsetzbare PR- und Marketing-Tipps für die Zeit während und nach dem Shutdown: https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck/ (Ende) Aussender: Der Werbetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 1 33 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Website: www.werbetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200415009

