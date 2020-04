DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

MARTIN MIDSTREAM PAR.L.P. MPB US5733311055 BAW/UFN

NGL ENERGY PTNRS LP UTS 2NG US62913M1071 BAW/UFN

GLOBAL PARTNERS LP UTS G4K US37946R1095 BAW/UFN

TC PIPELINES UTS TC0 US87233Q1085 BAW/UFN

USD PARTNERS LP UTS 2UP US9033181036 BAW/UFN

GREEN PLAINS PART. UTS 8GP US3932211069 BAW/UFN

MAGELLAN MIDSTREAM PARTN. WEP US5590801065 BAW/UFN

SUBURBAN PROPANE PART.UTS 5BS US8644821048 BAW/UFN

