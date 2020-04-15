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GLOBAL PARTNERS
GLOBAL PARTNERS LP Chart 1 Jahr
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GLOBAL PARTNERS LP8,203+6,99 %
GREEN PLAINS PARTNERS LP4,825+6,54 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP35,675-0,59 %
MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP0,998+4,88 %
NGL ENERGY PARTNERS LP2,966+18,36 %
SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP12,226+4,19 %
TC PIPELINES LP26,835+7,71 %
USD PARTNERS LP2,772-0,14 %