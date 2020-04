SAN DIEGO, April 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience hat die Ernennung von Jean-Pierre Wery, PhD, zum geschäftsführenden Verwaltungsratsvorsitzenden mit sofortiger Wirkung bekannt gegeben. Dr. Wery wird darüber hinaus die Funktion des Chief Technology Officer (CTO) für JSR Life Sciences, LLC, übernehmen.



JSR übernahm CrownBio im Jahr 2018, um sein Life-Science-Produktportfolio für den präklinischen Markt zu erweitern. In dieser neuen Rolle wird Dr. Wery die Leitung der gemeinsamen Anstrengungen der JSR Life Sciences-Unternehmen zur Identifizierung strategischer Synergien und zur Entwicklung innovativer Technologien, Plattformen und Werkzeuge für die Arzneimittel- und Biomarker-Forschungsgemeinschaften übernehmen. Dieser Führungswechsel stellt eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen CrownBio und der JSR Life Sciences-Unternehmensgruppe bei der Erweiterung ihres schon jetzt bedeutenden biowissenschaftlichen Fußabdrucks sicher.

CrownBio ist zudem erfreut, mit Wirkung zum 1. April 2020 die Ernennung von Armin Spura, PhD, als Nachfolger von Dr. Wery in der Funktion des Chief Executive Officer bekannt geben zu dürfen. Als CEO wird Dr. Spura die globale Unternehmensstrategie von CrownBio vorantreiben und die Position des Unternehmens an der Spitze der präklinischen Forschungsdienstleistungen in den Bereichen Onkologie, Stoffwechselerkrankungen und Entzündungen weiter festigen.

"Ich habe die vielfältigen Herausforderungen, die mit der Entwicklung von CrownBio zu einem weltweit führenden, globalen präklinischen Auftragsforschungsinstitut verbunden sind, gerne angenommen", so Dr. Wery. "Jetzt ist aber an der Zeit, das Zepter an Armin zu übergeben, der das Unternehmen in die nächste Phase der Innovation und des Wachstums führen wird."

CrownBio ist eine führende Auftragsforschungsorganisation in den Bereichen Arzneimittel- und Biomarkerforschung und bietet eine Reihe an innovativen Produktportfolios, die an Standorten in Asien, den USA und Europa verfügbar sind. CrownBio beschäftigt derzeit über 700 Mitarbeiter.

"Ich freue mich, Teil von CrownBio zu werden und den bahnbrechenden Ansatz des Unternehmens bei der Entwicklung neuer Lösungen für unsere Kunden fortzusetzen", so Dr. Spura. "Ich bin davon überzeugt, dass CrownBio im präklinischen Bereich der Auftragsforschung einmalig innovativ ist und dass Innovation ein Kernstück unserer Identität, unseres Wachstums und unserer führenden Position auf dem Markt bleiben wird."

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein globaler Serviceanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie, entzündliche und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt Crown Bioscience seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten. Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.crownbio.com (https://www.crownbio.com/)

https://www.jsrlifesciences.com (https://www.jsrlifesciences.com/)

Medien-Anfragen: