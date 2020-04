Bio-Gate AG: Screening-Test belegt Wirksamkeit von diversen MicroSilver BGTM-Produkten gegen VirenDGAP-News: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse/Sonstiges Bio-Gate AG: Screening-Test belegt Wirksamkeit von diversen MicroSilver BGTM-Produkten gegen Viren15.04.2020 / 09:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PRESSEINFORMATIONBio-Gate AG: Screening-Test belegt Wirksamkeit von diversen MicroSilver BGTM-Produkten gegen Viren- Getestete Produkte sind bereits auf dem Markt verfügbar- Weitere Produkte für antiviralen Einsatz kurz vor Marktstart- Produkte von Bio-Gate zur Ergänzung vorhandener Hygiene-Strategien geeignetNürnberg, 15. April 2020 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), einer der führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, hat in Zusammenarbeit mit einem renommierten und zertifizierten Testlabor in Deutschland in einem Screening-Test belegt, dass MicroSilver BGTM und auf MicroSilver BGTM basierende Produkte gegen behüllte Viren wirksam sind.Zur Familie der behüllten Viren gehören das aktuelle Corona-Virus (SARS-Cov2), SARS (SARS-Cov), MERS (MERS-CoV) und Influenza A. Im Rahmen der Untersuchungen des Prüflabors wurden Hand-Sanitizer, Handgele, Oberflächen- und Textilsprays sowie Shampoos erfolgreich getestet. Zudem belegten die Untersuchungen synergetische Effekte zwischen MicroSilver BGTM und Alkohol sowie mit Tensiden beziehungsweise Seifen. Alle getesteten Produkte sind bereits seit längerer Zeit auf dem Markt verfügbar.MicroSilver BGTM in Hygiene-Produkten einzusetzen, bietet bereits heute vielfältige Vorteile: Die verwendeten Silber-Ionen wirken unspezifisch und deaktivieren kritische Strukturen in Mikroorganismen, was in der Folge deren Wachstum hemmt. Durch diese unspezifische Wirkung verhindert es zudem Resistenzen. Im Gegensatz zu Nanopartikeln greift Mikrosilber die gesunde Hautflora nicht an und die Silber-Ionen verbleiben genau dort, wo die Wirkung erzielt werden soll.MicroSilver BGTM ist ein nach COSMOS/Ecocert sowie der Natural Product Association (NPA) zertifiziertes Naturprodukt und hat keine Nebenwirkungen: Es ist sehr gut verträglich, so dass sich entsprechend veredelte Produkte sogar für Allergiker eignen. In Kombination mit anderen Inhaltsstoffen wird die jeweilige Wirkung bei unterschiedlichen Anwendungen noch verstärkt.Vorhandene Hygiene-Strategien in Hygiene-sensitiven Bereichen können durch die antiviralen Eigenschaften von MicroSilver BGTM erfolgreich ergänzt werden. Dazu gehören auch Produkte die Bio-Gate und Bio-Gate-Kunden in den Bereichen der Medizinprodukte, Flugzeugausstattungen, Sanitärausstattungen sowie Möbel und Griffen bereits auf dem Markt haben. Die Herstellung von MicroSilver BGTM erfolgt in eigenen Anlagen der Bio-Gate AG. Somit ist die Lieferfähigkeit sichergestellt.Marc Lloret-Grau, CEO der Bio-Gate AG: "Die Covid-19-Pandemie und deren rasche Ausbreitung hat gezeigt, wie wichtig der Einsatz von antiviralen und antibakteriellen Produkten im täglichen Leben geworden ist. Ärzte und Virologen verweisen darauf, dass besonders nach den bevorstehenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen verstärkt auf Hygiene zu achten ist, um neue Infektionen möglichst gering zu halten. Die Bio-Gate verfügt über eine Vielzahl von Produkten, um die notwendigen hygienischen Anforderungen zu unterstützen. Durch den Nachweis der antiviralen Wirksamkeit runden wir unser Produktportfolio mit MicroSilver BGTM weiter ab."Kontakt: Bio-Gate AG Neumeyerstr. 28-34 D-90411 Nürnberg +49 (0) 911-477523-100 www.bio-gate.deGerd Rückel rikutis consulting gr@rikutis.de presse@bio-gate.de Tel +49 (0) 6172 807309 Mobil +49 (0)152 34221966Über Bio-Gate: Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe antimikrobiell ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet. Kontakt: Gerd Rückel rikutis consulting - Büro Frankfurt gr@rikutis.de Tel +49 (0) 6172 807309 Mobil +49 (0)152 34221966 www.rikutis.deRosenweg 2 61381 Friedrichsdorf Germany15.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 